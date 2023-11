Rathaus: Hilfe für Wiens Spitäler sofort nötig

Überlastung und Personalmangel wirken sich aus

Im Wiener Rathaus ist am Mittwoch einmal mehr eine Debatte über die Situation in den Spitälern geführt worden. Die Grünen haben dazu eine Sondersitzung des Gemeinderats einberufen. In dieser wurde wie geplant über Arbeitsbelastung, Personalmangel oder Wartezeiten auf Operationen diskutiert. In den Spitälern, so warnte die Grüne Gesundheitssprecherin Barbara Huemer, sei es nicht fünf vor zwölf, sondern bereits halb eins. Sie bräuchten unverzüglich Hilfe -auch angesichts der gerade erst beginnenden Covidund Inf luenzawelle.

Entlastung. Der Druck und die Arbeitsbelastung

seien hoch. "Es herrscht wirklich Stress pur in den Spitälern", so Huemer. Nötig wäre mehr Personal und mehr Zeit. Das jüngst präsentierte Paket in Sachen Zulagen sei nur Placebo, da die Arbeitsbedingungen weiter schlecht blieben.

Lob gab es hingegen für die Gesundheitsreform von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), mit der unter anderem Primärversorgungszentren in Wien in Zukunft weit schneller errichtet werden können.