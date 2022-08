Raubüberfall auf Trafik in Wien-Brigittenau – Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mit einem Klappmesser bewaffnet hat ein unbekannter Täter am Mittwoch eine Trafik in Wien-Brigittenau überfallen. Mit der Waffe in der Hand nötigte der auf ein Alter von 18 bis 25 Jahre geschätzte Täter die Mitarbeiterin des in der Dresdner Straße gelegenen Geschäfts, ihm Bargeld in unbekannter Höhe auszuhändigen und ergriff danach die Flucht.

Die Tatzeit war kurz vor 17.30 Uhr, eine sofort nach dem Überfall eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Wiener Polizei ersucht daher, alle Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800, zu melden. Der Verdächtige hat eine Größe zwischen 1,70 bis 1,80 Meter und ist von schlanker Statur. Er hatte zum Zeitpunkt der Tat dunkles mittellanges Haar. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift, grauer Kapuzenweste und einer hellen langen Hose.