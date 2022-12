Rauferei wegen Hotdog: Heute Prozess gegen RAF Camora

Für den Star-Rapper ist bis zu sechs Monate Haft oder aber ein Freispruch drin.

Wien. Wie berichtet, soll der der 38-Jähige, der mit bürgerlichem Namen Raphael R. heißt, am 17. Juni in der Leopoldstadt in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. RAF Camora war mit zwei Freunden (einer davon ein American Football-Spieler) unterwegs, als sie einen Abstecher zu einem Würstelstand machten. Weil der Mitarbeiter (laut Facebook eher von der Death-Metal-Musikfront) keine Hotdogs mehr hatte, soll die Situation eskaliert sein. Laut Strafantrag soll einer der Männer erst eine E-Zigarette auf den Angestellten geworfen haben. Danach sollen die Bekannten den Würstelstandler mit einem Aschenbecher in der Hand bedroht haben. Anschließend sollen die Männer den Mitarbeiter verprügelt haben. RAFs Anwalt Philipp Wolm dazu: „Mein Mandant hat lediglich deeskalierend eingegriffen. Die logische Konsequenz kann nur ein Freispruch sein.“