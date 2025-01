Rekord: Gesundheitsverbund meldet 3.116 Neugeborene

2024 gab es 35 Neugeborene pro Tag, wobei 8,1 Prozent mehr Geburten in den WIGEV-Kliniken vermeldet wurden.

Im Rekordjahr 2024 wurden in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes insgesamt 13.116 Babys geboren. Dies entspricht einem Anstieg von 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bedeutet eine durchschnittliche Geburtenzahl von 35 pro Tag. "Wien wächst! Mehr als die Hälfte der Neugeborenen in Wien kommen in unseren Kliniken zur Welt“, zeigte sich Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbunds, erfreut. Besonders hoch war die Zahl der Geburten im August mit 1.170 Neugeborenen.

In den Kliniken wird größter Wert auf eine natürliche Geburt gelegt. Ist ein Kaiserschnitt jedoch notwendig, sind stets spezialisierte Ärzte und Operationssäle verfügbar. Die Kaiserschnittrate in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes liegt bei 28,7 Prozent - also deutlich unter dem österreichweiten Durchschnitt von 32,4 % im Jahr 2023.

Die Kliniken bieten auch Unterstützung für schwangere Frauen in schwierigen Lebenssituationen, die sich für eine anonyme Geburt entscheiden möchten. Jährlich finden zehn bis zwölf anonyme Geburten statt, bei denen keine persönlichen Daten der Mutter erforderlich sind. Diese Frauen können sich sicher sein, dass ihr Kind gut versorgt und später zur Adoption freigegeben wird. In besonders schwierigen Fällen gibt es auch die Möglichkeit, ein Baby anonym und straffrei in einer Babyklappe abzugeben.