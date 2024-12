Acht Jahre ist es her, dass im wohl legendärsten Partylokal Grinzings zum letzten Mal gefeiert wurde. Jetzt soll der Club wieder zum Leben erweckt werden.

Die Trummelhof Bar blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Gegründet an der Stelle eines ehemaligen römischen Wachturms, war sie über Jahrzehnten hinweg ein beliebter Treffpunkt für Wiener, Touristen und viele namhafte Prominente. Im Jahr 2016 musste das historische Nachtlokal aufgrund von Anrainermeldungen und hohen Renovierungskosten schließen – eine Schließung, die nicht nur die Wiener Barlandschaft, sondern auch die lokale Kultur erschütterte. Doch nun kehrt der Trummelhof in all seiner Pracht zurück, um mit seinen Gästen eine neue Ära zu beginnen. Nach 3.249 Tagen der Schließung öffnet die legendäre Bar in Grinzing wieder ihre Pforten. Ab Samstag, dem 7. Dezember 2024, erwartet die Gäste im traditionellen Ambiente des Wiener Kultlokals eine herzliche Rückkehr.

Beginn einer neuen Ära

Ab Samstag erwartet die Gäste im unteren Barbereich ein klassisch traditioneller Barbetrieb mit 15 Biersorten, ausgewählten Weinen, über 40 Cocktails sowie einer exklusiven Auswahl an Spirituosen und mehr. Der Trummelhof ist und bleibt ein Ort, an dem die Vergangenheit und die Gegenwart miteinander verschmelzen und der für jeden Geschmack etwas bietet. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, endlich wieder die Türen öffnen zu können“, sagt das Trummelhof-Team. "Wir haben die letzten Monate genutzt, um mit Hingabe und Leidenschaft an der Renovierung der Bar zu arbeiten, den altbekannten Charme zu erhalten und trotzdem vieles in ein neues Licht zu rücken."

Viele legendäre Nächte wurden in dem Kult-Lokal gefeiert. © Trummelhof Bar ×

Ab Kalenderwoche 11. Dezember wird die Trummelhof Bar dann Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr für Gäste geöffnet sein. Die Wiedereröffnung markiert den ersten Schritt in eine spannende Zukunft für das historische Lokal, das bereits jetzt die Vorfreude vieler treuer Stammgäste weckt.