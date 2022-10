'Schönste Jahreszeit': Tiergarten Schönbrunn erstrahlt im Herbst Glanz

Die Blätter fallen, die Temperaturen sinken. Auch im Tiergarten Schönbrunn hält der Herbst inne und die Tiere dürfen sich über eine Abkühlung freuen.

Die meisten Gäste darf der Tiergarten Schönbrunn in den Sommermonaten begrüßen, doch die bunteste und sicher schönste Zeit, um dem Tiergarten in Schönbrunn einen Besuch abzustatten ist sicherlich der Herbst. Den Tieren wird durch die fallenden Blätter jede Menge Abwechslung geboten.

Während einige lieben, sich im bunten Blätterteppich zu wälzen und in den Laubbergen zu wühlen, knabbern andere genüsslich an den herabfallenden Blättern. „Für viele unserer Besucherinnen und Besucher ist der Herbst die schönste Jahreszeit bei uns im Tiergarten. Jetzt lassen sich die Tiere besonders gut dabei beobachten, wie sie nach dem trüben Wetter der letzten Wochen die wärmenden Sonnenstrahlen genießen“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

© Daniel Zupanc ×

Einige Tierarten freuen sich auch über die Kastanien, die derzeit im ganzen Tiergarten von den Bäumen fallen. „Vor allem für unsere Halsbandpekaris sind das im Herbst besondere Leckerbissen. Halsbandpekaris sehen auf den ersten Blick aus wie kleine Wildschweine, sie stammen aber aus Mittel- und Südamerika und gehören zu einer eigenen systematischen Familie, den Nabelschweinen. Ihren Namen verdanken sie der grauweißen Fellzeichnung um ihren Hals. Den Pekaris dabei zuzusehen, wie sie genüsslich Kastanien, Eicheln und Nüsse verspeisen, ist auch für uns jedes Jahr eine besondere Freude“, erklärt Tierpfleger und Revierleiter Christoph Gröger.