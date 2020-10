Schon 33 Fälle: Corona-Cluster in Wiener Seniorenheim

Unter mehr als 500 Befunden im Maimonides Zentrum, dem Seniorenheim der Israelitischen Kultusgemeinde, waren 20 Bewohner und 13 Mitarbeiter positiv.

Am Mittwoch ist bekannt geworden, dass im Maimonides Zentrum, dem Seniorenheim der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) in Wien-Leopoldstadt, 28 Coronavirus-Infektionen entdeckt wurden. Daraufhin wurden alle Mitarbeiter und Bewohner getestet. Die Zahl der Infizierten hat sich nach Auswertung aller Tests auf 33 Personen erhöht, sagte ein Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt auf APA-Anfrage am Freitagnachmittag.



Insgesamt wurden mehr als 500 Tests durchgeführt. Von den positiven Fällen betreffen 20 Bewohnerinnen und Bewohner, die nun im Heim selbst abgesondert wurden, wobei sich der Ausbruch auf eine Station konzentriere, sagte der Sprecher. Eine Heimbewohnerin bzw. ein Bewohner musste wegen eines schwereren Verlaufs ins Krankenhaus verlegt werden. Die betroffenen 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne.