Schon wieder Säure-Einbrecher in Wien am Werk

Dieses Mal machten sich Einbrecher mit Säure an mehreren Wohnungen in Wien-Landstraße zu schaffen.

Schon wieder haben sich Säure-Einbrecher in Wien ans Werk gemacht. Am Dreikönigstag versuchten sie es mit der Verätzung von Schlössern bei drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im 3. Bezirk. Bei zwei Wohnungen blieb es beim Versuch, in eine weitere konnten die bislang unbekannten Täter einsteigen.

Ermittlungen laufen

Ein Gefahrstoffexperte der Polizei konnte die Rückstände der ätzenden Flüssigkeiten an drei Schlosszylindern sichern. Eine genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat das Landeskriminalamt übernommen.

Erst vor ein paar Tagen kam es zu ähnlichen Vorfällen in der Neilreichgasse in Favoriten. Dort schlugen kurz nach dem Jahreswechsel Säure-Einbrecher bei mehreren Wohnung zu.

Da es immer wieder zu solchen Einbrüchen kommen, warnt die Polizei die Bevölkerung vor der ätzenden Flüssigkeit.

"Sollten Sie an dem Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt. Es kann sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Sollte es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit gekommen sein, dann neutralisieren Sie die Körperstelle sofort mit klarem Wasser. Verwenden Sie dabei keine Seife oder sonstige Zusätze", heißt es in der Polizeiaussendung.