Schwerer Crash in Nobelbezirk: Drei Verletzte

Das Auto kam in der Nacht auf Freitag von der Straße ab.

Drei Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall in Wien-Döbling zum Teil schwer verletzt. In der Nacht auf Freitag kam das Auto auf der Höhenstraße von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung, wie die Wiener Berufsrettung mitteilte. Die Verunglückten mussten noch an Ort und Stelle notfallmedizinisch versorgt und in Kliniken gebracht werden.

Fahrt endete in Baum

Kurz vor Mitternacht wurden die Teams der Berufsrettung Wien zu dem Unfall gerufen. Die Fahrt des einen Hang hinuntergestürzten Autos endete an einem Baum. Drei der insgesamt vier jungen Insassen wurden verletzt. Ein 24-Jähriger erlitt mehrere Prellungen und eine Fraktur des Beines. Er wurde in einen Schockraum transportiert.

Zwei Frauen, darunter die 21-jährige Lenkerin und eine 22-jährige Freundin, kamen mit leichten Verletzungen davon. Bei ihnen wurden Kopfverletzungen und Prellungen festgestellt. Die Berufsfeuerwehr Wien zog das Fahrzeug mit einer hydraulischen Winde eines Feuerwehrfahrzeugs aus dem Straßengraben. Das Verkehrsunfallkommando der Landespolizeidirektion Wien ermittelt zum Unfallhergang.