Selbstgebaute Bombe in Donaustadt ging hoch

Mann soll an einem Sprengsatz in Form einer Rohrbombe gebastelt haben. Die Bombe explodierte. Es ist noch unklar ob es sich um einen Unfall oder Absicht handelt.

Wien Donaustadt. Am Montag ging eine selbst gebaute Bombe in einem Einfamilienhaus- in Essling, hoch.

Es wurden weitere verdächtige Materialien, wie Wasserstoff und Peroxide im Haus des Verdächtigen, gefunden.

Der 46-jährige Mann verschanzte sich nach der Explosion in seinem Haus, ließ sich aber letztendlich von der Polizei überreden. In weiterer Folge wurde der Gefahrenbereich großräumig abgesperrt und Beamte der WEGA, der Polizeidiensthundeeinheit, des EKO Cobra/DSE, des Landeskriminalamts, sowie sprengstoffkundige Organe waren im Einsatz. Der Verdächtige musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden, wo er nun von Justizwachbeamten bewacht wird. Der Mann ist psychisch krank, und hat sich selbst die Hand weg gesprengt.

Untersuchungshaft wurde bereits verhängt. Die Ermittlungen laufen. Mehr Infos in Kürze.