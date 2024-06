Serbe (35) attackiert Polizisten mit Holzlatte

35-Jähriger aus dem Suchtgiftmilieu soll zuvor auch einen Raub begangen haben

Mit einer Holzlatte, in der ein langer Nagel steckte, soll ein 35-Jähriger am Freitagmorgen sowohl Passanten wie auch Wiener Polizisten zu attackieren versucht haben. Der Aggressor wurde unter dem Einsatz von Pfefferspray und trotz heftiger Gegenwehr festgenommen. Der dem Suchtgiftmilieu zugeordnete Mann wird zudem auch noch verdächtigt, zuvor in Wien-Neubau einen Raub begangen zu haben.

Wegen der Bedrohung der Passanten waren die Beamten gegen 7.00 Uhr zu einem Krankenhaus in der Hans-Sachs-Gasse in Wien-Währing gerufen worden. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bereich Tendlergasse im Nachbarbezirk Wien-Alsergrund gesichtet werden.

Statt die Holzlatte mit dem Nagel fallen zu lassen holte er mit dieser mehrmals bedrohlich in Richtung der Beamten aus, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag. Das führte schließlich zum Pfeffersprayeinsatz samt Festnahme. Das Landeskriminalamt Wien-Außenstelle Mitte übernahm die weiteren Ermittlungen. Der 35-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.