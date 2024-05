Sex-Attacke am Bahnhof: U-Haft für Syrer

Der 37-Jährige hatte am Bahnhof versucht eine junge Touristin (23) vor Zeugen zu vergewaltigen.

Die Tat ereignet sich am Samstagvormittag beim Busbahnhof am Wiedner Gürtel. Dort sprach der 37-Jährige die junge Skandinavierin (23) an. Nach einem kurzen sehr einseitigen Gespräch packte der Syrer die junge Frau am Arm, versuchte sie zu küssen und drückte sie auf den Boden.

Die Freundin des Opfers und eine weitere Zeugin eilten der 23-Jährigen zu Hilfe. Erst als die 23-Jährige sich heftig wehrte und die anderen beiden Frauen auf den Mann einschlugen, flüchtete der Angreifer. Er konnte aber in der Nähe des Busbahnhofs festgenommen werden.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, bestätigte nun gegenüber oe24, dass heute gegen den Tatverdächtigen die Untersuchungshaft wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung verhängt wurde.