Sex-Attacke auf 13-Jährigen in Wiener Freibad

Der 50-Jährige Usbeke wurde von Zeugen gestoppt und festgehalten.

Ein 50-jähriger usbekischer Staatsangehöriger soll am Mittwoch gegen 16 Uhr einen 13-jährigen Buben im Duschbereich eines Freibades mit dem Umbringen bedroht und ihn aufgefordert haben, zuerst an sich selbst und dann an ihm sexuelle Handlungen durchzuführen.

Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, versuchte der 50-Jährige zu flüchten. Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst des Freibades hielten die Zeugen den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizisten der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße an. Diese nahmen den Mann auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Unmündigen fest.

Der 50-Jährige verweigerte die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.