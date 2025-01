Sigma Boy: TikToker geht mit Wiener U-Bahn-Videos viral

Jetzt auch in Wien: Mit einem großen Lautsprecher bewaffnet macht Simon Both alias "Streichbruder" verschiedenste Städte unsicher. Mit seinen Videos, in denen er oftmals mit anderen an stark besuchten, öffentlichen Plätzen tanzt, geht der 17-jährige Deutsche auf TiktTok gerade viral.

Vor kurzem hat er auf seiner Reise auch Wien einen Besuch abgestattet. Vom Hauptbahnhof über die Wiener Innenstadt bis hin zum Prater führte ihn seine Reise. Auch vor überfüllten U-Bahnen machte er keinen Halt. Von den Fahrgästen erntete der junge Mann eher gemischte Reaktionen. Von abwertenden Blicken, bis hin zu zustimmendem Nicken ist alles dabei. Eine ältere Dame in der U-Bahn macht ihre Unzufriedenheit sogar so deutlich, dass sie den 17-jährigen mit fuchtelnden Händen vertreiben will. Auch die Reaktionen auf TikTok stimmen mit der gespaltenen Meinung der Wiener überein. Eine Userin schreibt: "Warum kann man nicht auf andere Menschen Rücksicht nehmen?", während andere ihn auffordern auch in ihre Stadt zu kommen. #skibiditoilet #backflip #tiktokpromote ♬ Originalton - Streichbruder @simonbth1 Sigma ???? #tanzen Millionen Aufrufe mit Backflips Mit seinen beliebtesten Videos konnte der 17-jährige bereits über 64 Millionen Aufrufe auf TikTok generieren. Ende Oktober teilte er dann eine erfreuliche Nachricht mit seinen 1,3 Millionen Followern. Der junge Deutsche ist nun Weltrekordhalter für die meisten Back Flips in 30 Sekunden. Sein akrobatisches Können stellte er bereits regelmäßig auf diversen Social Media Plattformen unter Beweis. Oftmals unter der Verwendung des viralen Songs "Sigma Boy". #sigmaboy #backflip #fyp ♬ Originalton - Streichbruder @simonbth1 Sigma Boy ???? #tanzen Russisches "Kinderlied" Das Lied Sigma Boy ist zuerst im russischsprachigen Raum bekannt geworden. Das Besondere: die beiden Künstlerinnen sind gerade einmal 11 und 12 Jahre alt. Der russische Hit handelt von einer Art der Faszination für einen sogenannten Sigma Boy – einem Mann, der sich mit seiner ruhigen und selbstbewussten Art von der Masse abhebt.Nun hat der Pop-Song der zwei jungen Russinnen auch TikTok wie im Sturm erobert. Besonders für Kurzclips wie die von Simon Both sind sie aktuell total im Trend.