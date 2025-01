"Sinnesrauschen" - Haus der Musik feiert 25. Geburtstag

Zum 25-jährigen Jubiläum wartet das Haus der Musik mit einem unvergesslichen Line-Up auf.

Das prestigeträchtige Haus der Musik in der Seilerstätte feiert heuer seinen 25. Geburtstag. Aus diesem Grund startet das Museum der Wien Holding mit einem musikalischen Highlight ins neue Jahr. Denn: Am 28. und 29. März 2025 lädt das Klangmuseum zum Sinnesrauschen Festival 2025 ein, das anlässlich des Jubiläums heuer auf zwei Tage ausgeweitet wird. Passend dazu wird es ein spektakuläres Line-Up geben - bestehend aus acht herausragenden Acts -, das die Vielfalt und Kreativität der heimischen Musikszene gehörig feiert. Und die wohl beste Nachricht: Der Eintritt ist frei!

Line-Up am 28. März 2025

SALÒ (AT): Der anarchische Wiener Krawallo-Electroclash-Sponti SALÒ sorgt mit seinem zweiten Album »Problemzone Mensch« für explosive Klänge. Seine Musik durchmisst das Drama und die Lächerlichkeit der menschlichen Existenz.

Ankathie Koi (AT): Mit ihrer kraftvollen Stimme, Extravaganz und beeindruckenden Bühnenpräsenz zieht die Sängerin und Entertainerin Ankathie Koi das Publikum in ihren Bann.

KÄSSY (AT): KÄSSY ist ein Multitalent: Sängerin, Produzentin und Performerin. Ihre Musik pendelt zwischen eklektischer Intensität und unbeschwerter Leichtigkeit.

GARDENS (AT): Das Wiener Quartett GARDENS besticht mit einer Mischung aus Indie-Pop, Psych-Folk und Dream-Pop. Ihr Debütalbum „FLAWS“ begeistert durch Wärme, Klarheit und Tiefe.

Line-Up am 29. März 2025

MAVI PHOENIX (AT): Sein aktuelles Album „the biggest asshole in the room“ ist roh und provokativ. Mavi Phoenix bringt melodischen Rap mit Herz, der zum Nachdenken und Mitfeiern einlädt.

CULK (AT): Mit epischen Gitarrenklängen und emotionalem Gesang fordert CULK auf ihrem Album „Generation Maximum“ neue Perspektiven und den Mut zur Veränderung.

Hearts Hearts (AT): Die Indiepop-Band aus Wien präsentiert mit „This Is What The World Needs“ ein Album, das die Welt nicht nur kommentiert, sondern aktiv mitgestaltet.

Bon Jour (AT): Die Supergruppe Bon Jour definiert die Grenzen des alternativen Mainstreams neu. Mit Hits wie „A Man With No Name“ und ausverkauften Shows zählen sie zu den spannendsten Acts der Szene.

Eventdetails zu Sinnesrauschen 2025

Datum: Freitag, 28. März 2025 & Samstag, 29. März 2025

Uhrzeit: Doors 19:00 Uhr | Beginn 19:30 Uhr

Ort: Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Eintritt: Frei

Zusätzliche Info: Das Klangmuseum ist an beiden Tagen bis 17:00 Uhr geöffnet, letzter Einlass um 1:00 Uhr.

Weitere Infos sind unter www.hdm.at/konzerte zu finden.