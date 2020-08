So cool startet die MQ-Libelle

Spektakuläres Projekt am Dach des Leopold Museums im Museumsquartier startet.

MQ-Chef Christian Strasser freut sich schon riesig auf die Eröffnung der "Libelle" am Dach seines Hauses -die erste Erweiterung des Museumsquartiers seit dessen Eröffnung fiel wahrlich spektakulär aus, wie er bei einer Tour für ÖSTERREICH durch den - fast -fertigen Glaspalast zeigen konnte.

Lichtinstallation sorgt zum Start für Staunen

Am kommenden Dienstag gibt es dann einen festlichen Eröffnungsakt für die Libelle, in den Tagen darauf gibt es Kunstperformances und eine Licht-und Klanginstallation auf der Fassade des Leopold Museums. Erst ab kommenden Freitag kann das Publikum bei freiem Eintritt (DI bis SA von 18 bis 22 Uhr, SO von 16 bis 20 Uhr) die Libelle besichtigen.

Ein Punkt ist Strasser besonders wichtig: "In die Libelle f ließt kein Cent Steuergeld, wir finanzieren den Bau aus dem laufenden Betrieb des MQ."

