Balkone im Wohnpark Alterlaa brannten – eine Person tot
© Stadt Wien | Feuerwehr

Kirche sammelt

Nach Feuer-Drama: Spendenaktion für Brand-Opfer aus Alt Erlaa

29.12.25, 10:47
Nach dem verheerenden Brand mit einer toten Pensionistin wollen nun viele Menschen helfen. 

Der furchtbare Brand in der wohl berühmtesten Wohnhausanlage Wiens nur zwei Tage nach Weihnachten sorgt für Entsetzen. Das Feuer war am Stefanietag in einer Wohnung im 9. Stock ausgebrochen und hatte sich über mehrere Balkone und drei Etagen auf etliche weitere Wohnungen des C-Blocks ausgebreitet.

In der gesamten Umgebung war der Großbrand zu sehen, zahlreiche Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein. Rund 80 Einsatzkräfte mussten ausrücken, um die Flammen zu bekämpfen.

Balkone im Wohnpark Alterlaa brannten – eine Person tot
© Stadt Wien | Feuerwehr

Für eine Pensionistin, bei der es sich um die 76-jährige Bewohnerin der Brandwohnung handeln dürfte - sie konnte vorerst noch nicht identifiziert werden- kam jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot auf ihrem Balkon gefunden werden. Eine weitere Frau musste wegen einer Rauchgasvergiftung ins Spital. 

Alt Erlaa
© Facebook-Aufruf für Brand-Opfer

Der verheerende Brand hat etliche Wohnungen des C-Blocks in Mitleidenschaft gezogen. Die Pfarre Hl. Johannes XXIII in Liesing hat deshalb und aufgrund diverser Anfragen ein Spendenkonto für die Opfer des Brandes eingerichtet.

Kontakt: Pfarre Hl. Johannes XXIII, BKAUATWW, AT371200021210132900, Betreff: "Brand C-Block 12.2025"

