Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" sorgten am Freitagmorgen den zweiten Tag in Folge für Stau auf der Wiener Ringstraße. Diesmal kam allerdings kein Kleber zum Einsatz.

Nachdem bereits am Donnerstag mit einer Sitzblockade und einer Badeaktion im Brunnen vor dem Parlament demonstriert wurde, ging der Klima-Protest der "Letzten Generation" am Ring auch am Freitag weiter.

Diesmal klebten sich die Aktivisten allerdings nicht fest, sondern marschierten in sogenannten Gehzeugen auf der Straße. Diese Konstruktionen aus Holz sollen darauf aufmerksam machen, wieviel Platz ein Pkw im öffentlichen Raum braucht. "Gerade die Luxuskarosserien der Reichsten verschlingen unfassbar viel Platz im öffentlichen Raum", monierten die Demonstranten in einer Aussendung.

????‍♀️???? GEHZEUGE STATT FAHRZEUGE AM RING ????????



Um den Platzverbrauch von PKWs sichtbar zu machen, ist die Letzte Generation heute auf der Ringstraße unterwegs. Gerade die Luxuskarossen der Reichsten verschlingen unfassbar viel Platz im öffentlichen Raum.#LetzteGeneration pic.twitter.com/D7ro7Yx9WZ — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) July 14, 2023

Weil in Gehzeugen naheliegenderweise nur Gehtempo möglich ist, kam der Autoverkehr einmal mehr zum Erliegen. Für Autofahrer war bis auf weiteres Geduld gefordert ...

