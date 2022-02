Streit verrät Cannabis-Plantage

Das Pärchen wurde wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels vorläufig festgenommen.

Wien. Im Zuge eines lautstarken Beziehungsstreits haben Polizisten am Montagnachmittag in Wien-Döbling eine Indoor-Aufzuchtanlage für Marihuana entdeckt. Der 24-Jährige und seine gleichaltrige Freundin hatten sich beim Eintreffen der Beamten zwar wieder beruhigt, doch der Geruch machte die Polizisten misstrauisch, berichtete die Exekutive am Dienstag.

Vorläufige Festnahmen

Der Luxemburger verweigerte zunächst den Zutritt zur Wohnung, doch die Polizisten kamen mit der Durchsuchungsanordnung eines Journalrichters wieder. In der Wohnung stellten die Beamten mehrere Pflanzenstauden sowie mehrere hundert Gramm abgeerntetes und verpacktes Marihuana sicher. Das Pärchen wurde wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels vorläufig festgenommen.