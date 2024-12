Streit wegen Vorfahrt: Autofahrer (68) zieht Pistole

Eine Diskussion zwischen zwei Autolenkern artete in Wien aus.

Hitzige Szenen haben sich am Montagnachmittag bei einem Streit im Straßenverkehr in Wien-Alsergrund abgespielt: Weil er von einem 41-jährigen Autofahrer nicht in die Fahrspur gelassen worden sein soll, zog ein 68-Jähriger eine Pistole und hielt sie drohend aus dem Fenster. Der 41-Jährige flüchtete daraufhin mit seinem Fahrzeug und alarmierte die Exekutive. Gegen den 68-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt.

Bei Aufsuchen des Mannes an seiner Wohnadresse zeigte sich für die Polizei schließlich, dass es sich bei der Waffe um eine Faustfeuerwaffe der Kategorie B handelt. "Der Mann besitzt waffenrechtliche Dokumente", sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Die Beamten zeigten den Mann daraufhin an und verhängten ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn. Auch der 41-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.