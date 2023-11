Stromausfall in mehreren Bezirken in Wien und NÖ

Aktuell ist in mehreren Bezirken in Wien und Niederösterreich der Strom ausgefallen.

Seit Montagnachmittag, 16.10 Uhr fließt mancherorts in Wien und Niederösterreich kein Strom mehr. Betroffen sind Teile von Favoriten (10. Gemeindebezirk) und Liesing (23.). Auch in NÖ gibt es in Teilen von Himberg und Maria Lanzersdorf Probleme mit der Versorgung, heißt es von den Wiener Netzen.

An der Behebung der Störung werde bereits gearbeitet, um die Versorgung so rasch wie möglich wieder herzustellen. In der Regel würden die meisten Störungen innerhalb von 90 Minuten behoben, so die Wiener Netze.

Zur Ursache der Stromausfälle gab es keine Angaben. Wer im Dunkeln sitzt, muss angesichts des frühen Sonnenuntergangs aufgrund der Winterzeit wohl zwischenzeitlich zu Kerzen oder einer Taschenlampe greifen.