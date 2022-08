In der Wiener Donaustadt fiel am Montagnachmittag in einigen Gebieten der Strom aus.

Die Ursache ist derzeit noch unklar. Die betroffenen Haushalte befinden sich im Bereich Hirschstetten. Die Wiener Netze arbeiten nach eigenen ANgaben bereits an der Behebung des Problems. Details folgen in Kürze.