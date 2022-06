Am Montagabend kam es in weiten Teilen des 2. Wiener Gemeindebezirk zu einem größeren Stromausfall.

Plötzlich ging nichts mehr: Am Montag legte ein Stromausfall den Wiener Prater lahm, Fahrgeschäfte standen plötzlich während der Fahrt still und die Lichter gingen aus. Passagiere steckten in Fahrgeschäften fest und konnten diese nicht verlassen.

Auch das Ernst-Happel-Stadion war kurz vor dem Anpfiff des Nations-League-Duells Österreich gegen Dänemark betroffen. Dort wurde die Videowall schwarz, auch das Flutlicht fiel aus. Der Anpfiff konnte nicht plangemäß um 20.45 Uhr stattfinden. Um 21.10 Uhr war nicht absehbar, wann beziehungsweise ob die Partie beginnt.

Laut Wiener Netzen liegt die Ursache bei zwei defekten Kabeln, etwa 1.500 Haushalte in und um den Prater sind vom Stromnetz abgeschnitten. Wie lange die Störung dauern wird, ist noch unklar. Eine Sprecherin der Wiener Netze äußerte gegenüber der APA allerdings die Hoffnung, dass der Ausfall rasch behoben werden kann. Normalerweise könne man im Schnitt in 90 Minuten die Versorgung wieder herstellen. Der Ausfall begann knapp nach 20 Uhr.