× ''Superman'' zog Pistole und bedrohte zwei Männer

Er wollte nur mal kostümiert auf die Straße. Die Schnapsidee eines 29-Jährigen führte zu einem Polizeieinsatz.

Wien. Eindeutig zu viel getankt hatte ein Pole in der Nacht auf Dienstag: Um ein Uhr in der Früh beschloss der Mieter einer Wohnung im 17. Bezirk ein Superman-Kostüm, das er wohl für den nächsten Fasching aufbewahrt hatte, auszuprobieren. Zum Glück (für ihn) ­hatte er keine halluzinogenen Drogen eingeschmissen, sonst wäre er glatt aus dem Fenster „davongeflogen“, sondern trank sich satte 2,4 Promille an.

Die Idee, auf die er im Suff kam, begann an sich harmlos: ein Schaulauf auf offener Straße – der harmlos begann, aber mit seiner Verhaftung endete. Als der Pole im hautengen Kostüm (der rote Flugumhang ist nicht überliefert) die Hernalser Hauptstraße entlangging, sprachen ihn zwei Männer (22 und 28), die gerade ausparkten an und machten sich über ihn lustig. Da zückte ­„Superman“ eine CO2-Pistole.

© LPD Wien ×

Das be­drohte Duo fuhr eilends davon, der „Trunkenheld“ ­wurde in einem Linienbus geschnappt. Der Chauffeur konnte sich einen Lachanfall knapp verbeißen.