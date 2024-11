Syrer (24) von Landsmann und Mitbewohner niedergestochen

Der 24-Jähriger Angreifer, der mit dem Opfer zusammenwohnte, wurde im Bereich des Hernalser Gürtels festgenommen.

Wien. Ein 24-Jähriger soll seinen 28-jährigen Mitbewohner in Hernals in der Nacht auf Donnerstag mit einem Messer schwer verletzt haben. Wie die Polizei berichtete, ist es im Zuge eines Streits zu der blutigen Attacke gekommen. Als die Polizei gegen 23.00 Uhr bei der betreuten Wohneinrichtung im Bereich des Gürtels eintraf, befand sich der 28-Jährige bereits mit blutenden Wunden am Bauch und der Schulter vor dem Haus. Die WEGA nahm den Verdächtigen schließlich fest.

Das 28-jährige Opfer wurde nach Erster Hilfe durch die Polizisten von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Der Mann erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen. Das Landeskriminalamt, Außenstelle West, ermittelt in dem Fall. Bei den beiden Männern handelt es sich um syrische Staatsangehörige.

Es gilt die Unschuldsvermutung.