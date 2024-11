Syrer (32) rastet in Amtsgebäude aus und beißt zu

Der 32-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Polizisten wurden am Freitag aufgrund einer aggressiven Person in einem Amtsgebäude in der Brigittenau beordert. Laut einer Mitarbeiterin verhielt sich der anwesende Mann ihr und anderen anwesenden Personen gegenüber aggressiv und will die Örtlichkeit nicht verlassen. Auch den Beamten gegenüber zeigte sich der 32-jährige syrische Staatsangehörige unkooperativ und tat seinen Unmut lautstrak kund. Trotz mehrfacher Aufforderung sein strafbares Verhalten einzustellen, kam er dieser nicht nach. Mittels angemessener Körperkraft versuchten die Beamten den Mann aus dem Gebäude zu verbringen.

Im Zuge dessen ging er auf diese los, versuchte einen Beamten zu beißen und sich der Anhaltung zu entziehen. In weiterer Folge wurde der 32-Jährige vorläufig wegen des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.