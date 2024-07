Syrer (40) attackierte Bekannten mit Krücke

Bei der Streiterei soll es um Geldschulden gegangen sein.

Zu einer ungewöhnlichen Tatwaffe griff am Dienstagabend im Bereich des Westbahnhofs in Rudolfsheim-Fünfhaus. Dort ist ein 40-jähriger Syrer auf einen nur ein Jahr jüngeren Bekannten mit einer Krücke losgegangen, weil dieser ihm Geld schuldete. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, war die Auseinandersetzung noch in vollem Gange.

Opfer schwer verletzt

Der 39-Jährige wurde durch die Krücken-Attacke verletzt. Er musste notfallmedizinisch erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei erlitt das Opfer Hämatome und Abschürfungen, zum Teil auch am Kopf.

Der Angreifer wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.