× Tanzen im Torten-Dschungel beim ZuckerBäckerball

Am 16. Jänner öffnet die Hofburg für alle Naschkatzen ihre Pforten. Der Zuckerbäckerball steht zum 122.Mal vor der Tür.

Der traditionsreiche Ball vereint Genuss mit Eleganz und bietet allen Besuchern ein einmaliges Erlebnis. Auch dieses Jahr stehen beim süßeste Ball der Stadt unter "Ballmutti" Birgit Sarata wieder einige Highlights auf dem Programm. Neben dem feierlichen Einzug zahlreicher Ehrengäste, wird das Wiener Staatsopernballett mit einer spektakulären Eröffnung begeistern. Für Musik in allen Bereichen ist mit dem Wiener Ballorchester Wolfgang Steubel, der Ö3-Disco und vielem mehr bis in die Morgenstunden gesorgt.

Zuckersüße Ehrung

Wie jedes Jahr wird auch eine bekannte Persönlichkeit zum Ball geladen und mit einer besonderen Tortenkreation geehrt. Dieses Jahr wird zum zweiten Mal Maya Hakvoort mit dieser besonders süßen Auszeichnung geehrt. Die niederländische Sängerin und Musicaldarstellerin konnte sich mit zahlreichen namhaften Produktionen und Auszeichnungen in der Musicalszene etablieren. Nun wird sie zum zweiten Mal als Prominenter-Gast zum Ball geladen.

© Ripix ×

Handwerk hautnah erleben

Im Lauf der Nacht hält der Ball noch einige andere Highlights bereit. Der jährliche Zuckerbäcker Award wird dieses Jahr unter de Motto "Dschungel" verliehen. Die Besucherinnen und Besucher erwarten also einige tierisch süße Kreationen. Wer möchte, kann sich all die einfallsreichen Schaustücke Vorort ganz genau ansehen . Ein weiterer Höhepunkt des Abends findet sich in der Schaubackstube wieder. Hier kann man im Rittersaal das handwerkliche Geschick der Bäcker und Konditoren erleben. Für alle Naschkatzen gibt es dort auch Kipferl direkt aus dem Ofen.