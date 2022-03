Teenie attackiert Wiener mit Eisenstange - Schädelbruch

Das Opfer wies Jugendlichen zuvor zurecht

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend in der Pillergasse in Wien-Rudolfsheim einen 32-Jährigen mit einer Eisenstange attackiert. Das Opfer war gerade dabei, einen Jugendlichen, der einen Baustellenzaun umgerissen hat, zurechtzuweisen, als es der laut Zeugenaussagen unbeteiligte Täter plötzlich von hinten attackierte, berichtete die Polizei. Der 32-Jährige erlitt einen Schädelbruch, ist aber nicht in Lebensgefahr.

Nach der Attacke mit der Eisenstange traten der 17-Jährige und der Verdächtige noch gemeinsam auf den am Boden liegenden Mann ein. Dann flüchteten sie.

Der 17-jährige rumänische Staatsbürger kehrte im weiteren Verlauf an den Tatort zurück, wo er durch die einschreitenden Beamten angehalten wurde. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Mannes mit der Eisenstange waren am Sonntag unklar. Der Jugendliche sollte am Sonntag einvernommen werden.

Das Stadtpolizeikommando Fünfhaus bat Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität des derzeit unbekannten Beschuldigten machen können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden in jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.