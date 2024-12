Teenie-Bande brach in CBD-Shop ein - Festnahmen!

Mehrere Jugendliche brachen in zwei Geschäfte in der Leopoldstadt ein.

Fünf Teenies haben in der Nacht auf Montag einen CBD-Store in der Praterstraße in Leopoldstadt heimgesucht. Um in den Laden zu kommen, schlugen sie den verglasten Eingangsbereich ein. Aufgrund eines Alarms und Videokamera-Aufnahmen bemerkte der Shop-Besitzer den Einbruch und alarmierte die Polizei.

Mithilfe einer Sofortfahndung konnte ein Teenie relativ schnell in der Praterstraße gefasst werden. Um noch drei weitere Teenies zu schnappen, gaben Polizisten zwei Schreckschüsse auf den Boden ab. Von einem weiteren Tatverdächtigen fehlte vorerst jede Spur.

Einbruch in Internetcafé - selbes Vorgehen

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren. Bei ihnen wurde Bargeld sowie Cannabis sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen konnte in der Nähe auch ein Einbruch in ein Internetcafé in der Rotensterngasse festgestellt werden. Auch dort wurde der Eingang eingeschlagen. Ob es einen Zusammenhang der beiden Vorfälle gibt, ist noch offen.

Die drei 15-Jährigen befanden sich vorerst in polizeilichem Gewahrsam, ein 13-Jähriger wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Vernehmung stand anfänglich noch aus.