Teenie-Kiffer attackierten Polizisten mit Fußtritten

15-Jährige und 17-Jähriger in Favoriten angezeigt.

Wien. Zwei in einem Park in Wien-Favoriten ertappte Marihuana-Konsumenten haben am Sonntag auf zwei Zivilpolizisten eingetreten und einen davon schwer verletzt. Der Beamte kam zu Sturz und erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfwunden. Das 15 Jahre alte Mädchen und ein 17-Jähriger wurden wegen Suchtmittelkonsums, Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.

Die zivile Streife war gegen 14.00 Uhr auf die kiffenden Jugendlichen im Mundypark zwischen Mundygasse und Erlachgasse aufmerksam geworden. Im Zuge der Kontrolle traten der Bursch und das Mädchen jeweils einem Beamten gegen das Schienbein und liefen davon. Die Flucht wurde von den Zivilpolizisten nach kurzer Zeit gestoppt und bei einer Durchsuchung zwei Baggies Marihuana sichergestellt. Der verletzte Beamte wurde in ein Spital gebracht und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.