Tobender in Unterhose verletzt zwei Polizisten

Der Mann soll zuvor Drogen konsumiert haben

Ein nur mit Unterhose bekleideter 24-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Margareten zwei Polizisten verletzt, ehe er festgenommen werden konnte. Seine 25-jährige Lebensgefährtin hatte zuvor die Exekutive verständigt, weil der Mann Wutanfälle aufgrund einer hohen Menge an konsumierten Drogen bekommen habe, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Als die Beamten gegen 2.30 Uhr in der Castelligasse eintrafen, befand sich der leicht bekleidete 24-Jährige im Beisein seiner Freundin randalierend auf der Straße. Auf die Polizisten der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße reagierte der Mann sofort äußerst aggressiv, demnach schrie er lautstark und forderte die Beamten auf, ihn zu erschießen.

Der Mann ließ sich nicht beruhigen und die Situation eskalierte weiter, als der 24-Jährige versuchte, einem Polizisten die Dienstpistole aus dem Holster zu reißen. Es wurde Pfefferspray eingesetzt, doch der Mann tobte weiterhin, woraufhin die Polizisten Körperkraft zur Anwendung brachten. Gemeinsam mit weiteren eingetroffenen Polizisten gelang es schließlich, den Mann zu fixieren und festzunehmen. Jedoch wurden zwei Beamte bei der Amtshandlung verletzt, sodass sie ihren Dienst nicht weiter fortsetzen konnten.