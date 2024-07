Tödlicher Unfall: Arbeiter von Baum erschlagen

Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Zu einem schrecklichen Forstunfall ist es am Dienstag gegen 9.00 Uhr in Frein an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, gekommen.

Aus noch unbekannten Gründen ist ein rumänischer Forstarbeiter bei Holzarbeiten von einem Baum getroffen und eingeklemmt worden, wie das Rote Kreuz in einer Aussendung mitteilte.

Rettung kam zu spät

Leider kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen, der Mann starb an Ort und Stelle.