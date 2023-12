Toilette vor Kirche in Ottakring abgefackelt

Ein vor der Wiener Kirche Maria Namen in Ottakring platziertes Mobil-Klo ging am Nachmittag des Stefanitages in Flammen auf. Das Feuer beschädigte Eingang und Fassade.

Wien. Just wenige Tage nach der Festnahme von drei Terror-Tatverdächtigen in einem Asylheim in Ottakring wurde im selben Bezirk in der Hasnerstraße am Stefanietag ein Baustellen-Klo im Eingangsbereich der Kirche Maria Namen - die gerade renoviert wird - ein Raub offenbar gezielt (ein)gesetzter Flammen. Da lag es natürlich auf der Hand, dass manche, darunter auch Pfarrer Jesus David Jaen Villalobos, einen terroristischen Anschlag befürchteten.

Ein Zusammenhang mit der derzeitigen Gefährdungslage sei allerdings aktuell auszuschließen, wie die Polizeiauf oe24-Anfrage betont. Derzeit laufen Ermittlungen wegen Verdachts auf Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter. Alles sieht nach Brandstiftung aus, die auf einen Böller oder dergleichen zurückzuführen sein könnte - erst kürzlich wurde auf ähnlich spektakuläre Art und Weise eine Toilette in Hirschstetten gesprengt. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien wurde von dem Vorfall, der sich am 26.12 um 16.15 Uhr zutrug, in Kenntnis gesetzt.