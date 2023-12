Toter auf Gehsteig in Wien - Was ist passiert?

Ein Passant fand in der Nacht auf Donnerstag einen reglosen Mann im Gehsteigbereich der Fultonstraße in Wien-Floridsdorf. Er hatte schwerste Verletzungen. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Wien. Der nächtliche Zeuge, der um 4.30 Uhr auf den am Gehsteig liegenden Mann stieß, verständigte sofort den Notruf und führte noch selbst erste Wiederbelebungsmaßnahmen durch. In weiterer Folge übernahm die Berufsrettung Wien die Reanimationsmaßnahmen. Ein Notarzt konnte schließlich nur mehr den Tod feststellen.

Verbrechen oder (vertuschter) Unfall

Die alarmierte Polizei konnten die Identität des Verstorbenen klären. Es handelte sich um einen 33-jährigen Einheimischen, der in Wien aufrecht gemeldet und bis auf wenige Suchtgiftvermerke (Besitz von Marihuana) unbescholten war.

Aufgrund der Auffindungssituation und der Verletzungen des Mannes, unter anderem einem offenen Knochenbruch, wurde eine polizeiliche Kommissionierung des Leichnams durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete in Folge die Obduktion an. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Eine Verzweiflungstat wird eher ausgeschlossen, möglich sind ein Gewaltverbrechen oder ein Verkehrsunfall, wobei der oder die Autofahrer den schwer verletzten aber nicht nur im Stich gelassen, sondern vom Unfallort auf den Gehsteig gezerrt und getragen haben müssen.

