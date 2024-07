× Toter E-Scooter-Fahrer: Familie trauert am Unfallort

Die Familie des Todesopfers Eurolind G. ist geschockt.

Ein furchtbares Drama hat sich in der Geblergasse Kreuzung Wattgasse in Hernals abgespielt. Dort war am Dienstagabend der 22-jährige Eurolind G. mit einem Leih-Scooter unterwegs und dürfte laut Ermittlungen den Vorrang missachtet haben und losgefahren sein.

Der Straßenbahnfahrer der Linie 9 schaffte es nicht mehr zu bremsen. Eurolind prallte mit dem E-Scooter in die Frontscheibe der Bim. Laut Polizei-Sprecher Markus Dittrich erlitt der junge Mann massive Kopfverletzungen. Der 22-Jährige starb kurze Zeit später im Spital. Der Fahrer der Bim erlitt einen Schock.

Onkel: "Eurolind war ein Engel"

Um zu trauern, besuchte die Familie den Unfallort am nächsten Tag. oe24TV konnte mit dem Onkel des Toten sprechen. "Eurolind war ein Engel, der einzige Sohn der Familie. Es ist unfassbar, was passiert ist", so Naim G. "Mein Neffe war besonders."

Der 22-Jährige dürfte bei dem Unfall keinen Helm aufgehabt haben. "Viele junge Menschen setzen keinen Helm auf. Ich hoffe, dass andere in Zukunft mehr aufpassen."

Eines würde sich der trauernde Onkel aus dem Kosovo wünschen. "Wir möchten ihn nach Hause bringen, um ihn dort zu begraben."