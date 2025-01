Tourismus Boost für Wien am Jahresende

Der November brachte Wien ein überdurchschnittliches Plus bei ausländischen Gästen.

1000 Der vorweihnachtliche Boom bei Touristen - von den Wienern eher nur wegen der verstopften Innenstadt wahrgenommen - spült viel Geld in die Kassen nicht nur der Beherbergungsbetriebe.

Allein im November gab es nur bei den Gästen aus dem Ausland ein Plus von satten 14,3 %. Insgesamt übernachteten Gäste aus dem Ausland in Wien im November rund 1,2 Millionen mal.

Überdurchnittlich mehr Übernachtungen in der Bundeshauptstadt

Mit diesen Zahlen liegt Wien stark über dem österreichischen Durchschnitt mit einem Plus von 5,9 Prozent. Fast 104 Millionen Nächtigungen österreichweit im Verlauf von 2024 erfolgten durch Gäste aus dem Ausland. Die mit Abstand meisten Übernachtung tätigten mit knapp 54 Millionen die Deutschen. Wien liegt im Jahresverlauf bei den Gästen an dritter Stelle - davor kommen Tourismuskaiser Tirol und Salzburg. So wie im Bundesschnitt war auch in Wien die Nachfrage nach 4- und 5-Sterne-Betrieben groß. Die Gäste nehmen dafür sogar um rund 5 % teurere Zimmer in Kauf.