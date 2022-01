Trio schlug zwei Gäste in Lokal brutal zusammen

Die drei Angreifer flüchteten nach der Attacke. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.

Wien. Die wilden Szenen spielten sich am 20. Oktober 2021 in einem Lokal in Rudolfsheim-Fünfhaus ab.

Gegen 18 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen. Zwei junge Männer und ihr älterer Freund gerieten dabei so sehr in Rage, dass sie auf zwei Gäste losgingen. Das Trio schlug wie wild auf den 62- und 63-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die drei. Die Lokalbesitzerin (44) verfolgte die Angreifer, um ein Foto von ihnen zu machen. Daraufhin wurde die Frau von einem der Männer mit dem Umbringen bedroht. Nun fahndet die Polizei mit Bildern aus Videoaufnahmen nach den Verdächtigen. Hinweise unter 01 31310 47810 erbeten. Es gilt die Unschuldsvermutung.