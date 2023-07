Ukrainische Autos in Wien mit ''Z''-Symbolen beschmiert

Wie auf Fotos, die über die Social-Media-Plattform Twitter geteilt wurden, zu sehen ist, wurden mit roter Farbe "Z"-Symbole auf die Autotüren der geparkten Pkws geschmiert. Die Vandalismus-Akte sollen sich in Wien-Donaustadt, nahe der Seestadt, ereignet haben. Eine Auto-Chat-Gruppe meldete den Fall der Polizei.

Several ????????-plated cars were vandalized last night in the 22nd district of Vienna near Seestadt. This was brought to my attention by a member of my Telegram group, citing an auto chat group. They have reported the incidents to the police. pic.twitter.com/yRBxwPJ9Nr