Unfall mit Hochzeitskorso mitten in Wien: Mehrere Verletzte

Fünf Personen wurden leicht verletzt – zwei von ihnen wurden ins Spital gefahren und drei in häusliche Pflege entlassen.

Wien. Am Freitagabend kurz nach 20 Uhr krachte es am Schubertring beim Schwarzenbergplatz: In den Unfall mit drei Pkw und einem Bus war auch eine Hochzeitsgesellschaft verwickelt. Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt wurden bei dem Crash fünf Personen leicht verletzt – zwei von ihnen wurden mit der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht. Die anderen drei Unfallbeteiligten konnten in häusliche Pflege entlassen werden.

Das Verkehrsunfallkommando der Polizei muss erst klären, wie es zu dem Unfall gekommen war. Einer der Pkw wurde von der MA48 abgeschleppt, berichtet die Berufsfeuerwehr Wien gegenüber oe24.