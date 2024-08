Verhandlung um dreifachen Mordversuch in Wiener Lokal

Wegen dreifachen Mordversuchs muss sich am Mittwoch ein 40-jähriger Mann vor einem Schwurgericht in Wien verantworten.

Er soll am 18. Mai in einem Lokal in Margareten nach einem Streit mit dem Messer auf drei Gäste losgegangen sein. Die Opfer erlitten mitunter gravierende Stich- und Schnittverletzungen. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen zehn und 20 Jahren oder lebenslange Haft.

Aufgrund seiner Gefährlichkeit hat die Staatsanwaltschaft zusätzlich die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Der 40-Jährige war bei dem Vorfall bereits stark alkoholisiert, als er mit einem der Lokalgäste in Streit geriet. Er schnappte sich laut Anklage ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge und stach gezielt in den Nacken seines Kontrahenten ein. Ein Helfer wurde ebenfalls im Kopfbereich attackiert und erlitt zum Teil tiefe Stichwunden. Ein weiterer Gast, der zu Hilfe eilte, wurde vor allem an Armen und Händen verletzt.