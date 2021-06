Vermehrte Sichtungen: Wien droht eine Rattenplage

Schädlingsbekämpfer melden in den vergangenen Tagen vermehrte Rattensichtungen in Wien.

Mit den steigenden Temperaturen halten sich immer mehr Menschen im Freien auf, genießen Grillfeiern auf der Donauinsel oder treffen sich in Parks und auf öffentlichen Plätzen. Dabei kann es passieren, dass man auf ungebetene Gäste stößt: die Ratten. Die Innung der Schädlingsbekämpfer meldet eine erhöhte Anzahl an Rattensichtungen in Wien und macht auf den wichtigen Service der professionellen Schädlingsbekämpfer aufmerksam.

„Vor allem während Corona wurde das Bewusstsein für Hygiene und Sauberkeit in der Bevölkerung gestärkt und auch wie Infektionsketten funktionieren ist nun vielen Menschen klar. So ist es auch bei der Rattenbekämpfung. Die Rattenbekämpfung dient der Seuchenprävention und ist ein wichtiger Service für die Gesundheit der Stadt“, so Peter Fiedler, Berufszweigvorsitzender der Schädlingsbekämpfer in der Wirtschaftskammer Wien.

Eigentümer müssen sich darum kümmern

Eigentümer sind laut Rattenverordnung zwar zur Nachschau und Rattenbekämpfung verpflichtet und auch dazu, professionelle Schädlingsbekämpfer zu beauftragen. Dennoch kann es mögliche Versäumnisse in der Schädlingsbekämpfung geben. „Manche Eigentümer kümmern sich leider nicht ausreichend oder unregelmäßig um die Schädlingsbekämpfung, so kann es zu länger unbemerktem Rattenbefall und Folgeproblemen kommen“, sagt Fiedler.

Zur Bekämpfung von Ratten, vor allem in den warmen Sommermonaten, weist die Innung auf zwei wichtige Maßnahmen hin: Einerseits gilt der Appell an die Hauseigentümer professionelle Schädlingsbekämpfer zur regelmäßigen Nachschau und Rattenbekämpfung zu beauftragen und andererseits eine Bitte an die Bevölkerung Rattensichtungen umgehend an die zuständige Hausverwaltung zu melden. Nur so kann eine Bekämpfung rasch, gezielt und effizient erfolgen.