Mit Bim verirrt - 8-Jährige am anderen Ende der Großstadt

Abgängigkeitsanzeige erstattet zu Fronleichnam ein Vater in Wien, nachdem seine achtjährige Tochter am schulfreien Tag am frühen Nachmittag plötzlich spurlos verschwunden war. Vier Stunden später wurde das Mädchen aus Favoriten gefunden - in Döbling!

Wien. Für ganz schön viel Aufregung hat die kleine Sare, die in der Puchsbaumgasse im 10. Bezirk wohnt, am Feiertag nicht für ihre Familie, sondern für die ganze türkische Community als auch für die Polizei gesorgt. Nach dem Mittagessen schlich sich das Volkschulmädchen, das unterrichtsfrei hatte, unbemerkt aus der Wohnung und ging, ohne ihren Eltern etwas davon z sagen auf den (Motorik)-Spielplatz am Helmut Zilk-Platz: Da ist immer was los, da ist keinem Kind fad.

Als die Ausreißerin später wieder nach Hause fahren wollte, stieg das Mädchen zwar in die richtige Straßenbahn, den D-Wagen, fuhr aber in die falsche Richtung - 56 Minuten lang bis zur Endstation im noblen Döbling, quasi am andere Ende der Stadt. In Favoriten derweil ging die Hölle los - der Vater, der seine Tochter verzweifelt suchte, alarmierte nicht nur die Polizei, sondern schlug auch via sozialer Medien Alarm. Dutzendfach wurde die Suchmeldung etwa über Facebook geteilt, Sare indes genoss offenbar den "Ausflug". Am Heimweg vom Motorikpark in Favoriten verirrt. Um 17.30 schließlich - neben Bezirkskräften, der Bereitschafts- und der Polizeidiensthundeeinheit war mittlerweile auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz - entdeckten Polizisten der Inspektion Nussdorferplatz das Kind bei bei einer Straßenbahnhaltestelle auf der Heiligenstädter Straße. Wie (herzig, erleichtert oder streng?) der "Empfang" für Sare, die im Polizeiauto zurück nach Favoriten gebracht wurde, dann zu Hause war, ist nicht überliefert.