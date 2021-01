Video von Polizei-Einsatz sorgt für Wirbel im Netz

In der U-Bahnstation kam es zur Anhaltung einer verdächtigen Person. User im Netz kritisieren die Amtshandlung.

Wien. Das Video eines Polizei-Einsatzes in einer Wiener U-Bahnstation sorgt derzeit für Aufregung im Netz. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Beamte einen Mann anhalten. Mehrere Polizisten umstellen ihn als ihn einer der Beamten offenbar mehrmals einen Stoß versetzt. Der Mann wird zu Boden gezogen und festgenommen.

Der Clip kursiert in den sozialen Medien und lässt die Wogen hochgehen. Manche User sprechen sogar von Polizei-Gewalt. Die Polizei äußerte sich bereits dazu auf Twitter: Man habe das Video gesichert und es werde entsprechend weitergeleitet. "Ob etwas verhältnismäßig war entscheiden Gerichte und nicht der Social Media Typ der Polizei", so die Wiener Polizei auf Twitter und fügt hinzu: "Das die Handlungen am Video aufzuklären sind steht außer Frage."