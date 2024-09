Vier Männer am Donaukanal mit Eisenstangen und Messern attackiert: schwer verletzt

Die vier, teilweise schwer verletzten Männer wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Wien. Schon wieder kam es in der Wiener Innenstadt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Dieses Mal soll sich ein Vorfall am Sonntagmorgen auf der Freda-Meissner-Blau-Promenade im 1. Bezirk in der Nähe des bekannten Clubs Flex abgespielt haben.

Bei der Auseinandersetzung beim Donaukanal dürften zwei Gruppen vor Ort aufeinander getroffen sein. Inwieweit das Treffen ausgemacht war, blieb vorerst im Dunkeln.

Angreifer noch auf der Flucht

Jedenfalls hatten die Angreifer etliche Waffen wie Messer oder Eisenstangen dabei. Vier Männer, es handelt sich um Libyer und Algerier im Alter von 18, 20, 28 und 31 Jahren wurden von fünf noch Unbekannten heftig attackiert. Zeugen des blutigen Angriffs leisteten Erste Hilfe, bevor die alarmierte Polizei eintraf.

Die Angreifer flüchteten in Richtung Augartenbrücke, von ihnen fehlte vorerst jede Spur. Die Verletzten erhielten notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung Wien und wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe der brutalen Attacke sind noch unklar.