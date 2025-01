Vorhang auf für die Wiener Ballsaison

Das Highlight der Wiener Ballsaison ist zweifellos der Opernball am 27. Februar. Bis dahin hält die Bundeshauptstadt aber noch viele weitere Ball-Schmankerln parat, wie den Steirerball in der Wiener Hofburg am 10. Jänner.

In der Wiener Ballsaison verwandeln sich die Prunkbauten der Stadt, darunter die Wiener Staatsoper und die Hofburg, in Schauplätze glamouröser Tanzveranstaltungen. Mit mehr als 450 Bällen bietet die Bundeshauptstadt eine bunte Mischung aus klassischen und modernen Festen, die Menschen aus aller Welt anziehen. Höhepunkte sind der berühmte Opernball sowie der Philharmonikerball, die für elegante Ausgelassenheit stehen - mit prächtigen Ballkleidern, klassischer Tanzmusik und lokalen Bräuchen.

Steirerball: 10.1.

© Steirerball ×

Am Freitag, den 10. Jänner 2025, findet wie jedes Jahr in der Wiener Hofburg der Steirerball statt. Die Ballgäste erwartet noch vor der Hofburg ein Holzschnitzer, der mit seiner Säge ein Kunstwerk fertigt - während sich die Feiernden in der Hofburg vergnügen. Diese wird nach Mitternacht für einen guten Zweck versteigert.

Den musikalischen Anfang macht die Tanzschule Eichler - zu den Klängen einer steirischen Musikkapelle und der mystischen Apfelmänner aus Puch bei Weiz. Wer moderne Klänge bevorzugt, kann sich derweil in der Balldisco vergnügen. Achtung: Sowohl am legendären Würstelstand im Foyer als auch am klassischen Ball-Schmankerlteller wartet oststeirischer Genuss auf die Ballgäste. Durch den Abend führt "ein bekannter ORF-Moderator". Kurz, ein unvergesslicher Abend wartet voll Vergnügen und Eleganz unter dem eingängigen Motto "G´schneitzt & kamplt!".

ZuckerBäckerBall: 16.1.

© ZuckerBäckerball ×

Am 16. Jänner 2025 verwandelt sich die Wiener Hofburg wieder in den süßesten Ballsaal der Stadt, wenn der 122. ZuckerBäckerball seine Pforten öffnet. Dieser traditionsreiche Gewerbeball vereint Genuss, Eleganz und Tradition zu einem unvergesslichen Erlebnis. Jährlich strömen über 3.000 Gäste in die prachtvolle Location, um sich von den Köstlichkeiten der Bäcker und Zuckerbäcker verwöhnen zu lassen.

Das vielfältige Programm voll kreativer Programmpunkte und die liebevollen Details garantieren auch diesmal wieder einen außergewöhnlichen Abend. Honorarvizekonsulin und Sopranistin Prof. Birgit Sarata steht erneut als charmante „Ballmutti“ zur Verfügung. Ihre Begeisterung für den Ball ist ungebrochen: "Der ZuckerBäckerball ist mich der Ball der Lebensfreude!“ Sie freut sich auf interessante Begegnungen mit Ballgästen: „Bitte sprechen Sie mich gerne an!"

Wiener Philharmonikerball: 23.1.

© Verein der Wiener Philharmoniker ×

Die Wiener Philharmoniker, welche zu den berühmtesten Orchestern der Welt zählen, laden in den Goldenen Saal des Musikvereins zum Tanz. Dieser sorgt auch heuer wieder für eine atemberaubende Kulisse. Doch anders als bei den Konzerten nehmen die Musiker der Wiener Philharmoniker in der Mitte des Saales Platz. Sie überlassen das Podium den Damen und Herren des Patronessen- und Ehrenkomitees, dem zahlreiche Vertreter des gesellschaftlichen Lebens, in erster Linie aber viele Künstler, Freunde und Förderer des Orchesters angehören. Rasch vermischen sich beim ersten Walzer die Paare der Eröffnung mit den übrigen Ballgästen zu einer Symbiose der Freude am Tanzen, dem glanzvollen Rahmen, und an der ausgelassenen Üppigkeit einer rauschenden Ballnacht.

Insgesamt fasst die Location für rund 3.500 Personen Platz, wovon ca. 2.500 Ballgäste und ca. 1.000 Mitwirkende sind. Achtung: Seit 2017 herrscht auf dem Philharmonikerball Frackpflicht für die Herren! Fun Fact: Seit mehr als hundert Jahren schon bildet der Philharmonikerball einen der Höhepunkte der Wiener Ballsaison.

Jägerball: 27.1.

© Instagram/vereingrueneskreuz_jagdnatur

Mit rund 5.000 Teilnehmern gehört der Jägerball zu den beliebtesten Tanzveranstaltungen des Landes. Bis in die frühen Morgenstunden tanzen die Gäste in zahlreichen Sälen zu klangvollen Takten und begeben sich auf die Pirsch nach Neuem wie Altbewährtem. Und auch am 102. Jägerball erwartet die Besucher ein festliches Programm mit einzigartigen Highlights unter der Patronanz Niederösterreichs.

Der älteste jagdliche karitative Ball Österreichs wurde einst aus dem Wunsch organisiert, unschuldig in Not geratener Jäger und deren Familien zu helfen. Engagierte Jäger um Prinz Alexander zu Solms-Braunfels veranstalteten im Jahr 1995 den "1. Wiener Jägerball" im Hotel Continental. Seither finden sich am Jägerball traditionellerweise hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Opernball: 27.2.

© wiener-staatsoper.at

Der Opernball ist DAS Ereignis der Wiener Ballsaison und findet jährlich in der Wiener Staatsoper statt. Er gilt der Inbegriff für Eleganz und Tradition und zieht seit jeher Gäste von Nah und Fern an, darunter prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kunst. Es wird der erste Opernball seit 1992 sein, zu dem der verstorbene Bauherr Richard Lugner keinen Stargast in seine berühmte Loge laden wird.

Die Festlichkeiten beginnen mit einer pompösen Eröffnung, bei der Debütanten in weißen Kleidern und Frack einen Walzer tanzen. Neben der feierlichen Atmosphäre bieten das reiche musikalische Programm zusammen mit dem prachtvollen Ambiente der Oper ein einzigartiges Erlebnis. Der Ball verbindet jahrhundertealte Tradition mit moderner Exklusivität und ist ein nicht wegzudenkendes Symbol der österreichischen Kulturlandschaft.

Der Ballkalender der Stadt Wien 2025

Jänner

10. Jänner: Steirerball



10. Jänner: Violette Redoute

10. Jänner: BOKU Ball – Ball der Universität für Bodenkultur

10. Jänner: Wiener Ehrball – Im Ehrbarsaal

11. Jänner: Wiener Nacht des Tanzes

11. Jänner: Tirolerball

11. Jänner Niederösterreichischer Bauernbundball (mehr Infos)

11. Jänner: WU Ball – Ball der Wirtschaftsuniversität

16. Jänner: ZuckerBäckerBall

17. Jänner: Blumenball der Wiener Stadtgärten

17. Jänner: Ball der Offiziere

18. Jänner: Ball der Pharmazie

18. Jänner: Wiener Kroatenball

18. Jänner: Altkalksburger Ball

23. Jänner: Wiener Philharmonikerball (82. Ausgabe)

24. Jänner.: Ball der Wiener Wirtschaft

24. Jänner.: Wiener Vegan Ball

25. Jänner.: Ball der Industrie und Technik

25. Jänner.: Wiener Regenbogenball (Infos)

25. Jänner.: Wiener Ärzteball

25. Jänner.: Wiener Ball der Wissenschaften

25. Jänner.: Regenbogenball

27.Jänner: Jägerball

28.Jänner: Ball der Alt-Hietzinger

30.Jänner: TU Ball – Ball der Technischen Universität Wien

31.Jänner: Savaball des Serbischen Zentrums (Hofburg)

31.Jänner: Wiener Polizeiball

Februar

15. Februar: IAEA Ball – Ball of the International Atomic Energy Agency Staff Association (Hofburg)

15. Februar: Hip Hop Ball

15. Februar: Ukrainischer Ball

21. Februar: Ball der Wiener Kaffeesieder

21. Februar: Benefizball der Pfarre Sankt Ulrich (VS Notre Dame de Sion)

22. Februar: Chinesischer Neujahrsball

23. Februar: Wiener Seniorenball

27. Februar: Wiener Opernball

28. Februar: Immobilienball – Ball der Immobilienwirtschaft (Infos)

März

1. März: Juristenball

1. März: Ballnacht der Friseure

1. März: Rudolfina-Redoute (immer am Faschingsmontag)

2. März: Elmayer-Kränzchen (immer am Faschingsdienstag)

7. März: Akademikerball

29. März: Dorner Ball (Palais Ferstel)

April

5. April: Flüchtlingsball

12. April: Charity Ball an der Diplomatischen Akademie

25. April: Ball des Sports

26. April: Ball der Vienna Business School

Mai

3. Mai: Ländle-Ball

10. Mai: Dancer against Cancer Galaball

23. Mai: Concordia Ball

31. Mai: Vienna School Night 24

Juni

14. Juni: Oberösterreicher Ball im Rathaus

September

6. September: Diversity Ball

Für 2025 noch kein Datum bekannt

Ball der Veterinärmedizin

Comic Con Ball

Johann Strauss Ball

Kärntner Ball (Arcotel Wimberger)

Kreativball (Lorenz Mandl Berufsschule)

Pannonenball im Palais Berg

Ball der Wiener Sängerknaben

Hebammenball (zuletzt 2023)

Moskauer Ball (zuletzt 2021)

Bonbon Ball (normalerweise am Faschingsfreitag, zuletzt 2020)

Rosenball (zuletzt 2019)

Die Liste obliegt keinem Anspruch auf Vollständigkeit.