Was macht a Nackerte am Donaukanal?

Am Wiener Donaukanal ging es am Samstagnachmittag noch einmal heiß her.

Sommerliche Temperaturen lockten auch am Samstag wieder Hunderte an den Wiener Donaukanal. Und trotz der vielen Attraktionen auf der Stadtpromenade, stach eine ganz besonders heraus. Denn plötzlich marschierte eine nackte Frau gegenüber vom Badeschiff vorbei und sorgte bei so manchem anwesenden Schaulustigen wohl für Schnappatmung. Hunderte kommentierten den freizügigen Spaziergang mit lautem Johlen. Aber warum schlendert man hüllenlos am Donaukanal entlang? Freilich war dies kein privater Spaß. Die Frau wurde dabei von drei Kameras begleitet. Ein Fotoshooting, das zwar intim, aber alles andere als privat war ...