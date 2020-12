Die Wiener U-Bahn-Linien U2 und U3 verkehren bis auf Weiteres nur eingeschränkt

Wie die Wiener Linien am Dienstag in der Früh meldeten, sei in der U-Bahn-Station Volkstheater ein Wasserrohrgebrechen aufgetreten. Bei der U3 ist ein Fahrbetrieb zwischen Neubaugasse und Herrengasse nicht möglich, die U2 fährt derzeit nur zwischen Seestadt und Schottentor. Die Dauer der Störung war vorerst nicht absehbar.