WEGA-Einsatz: Zwei Russen randalierten in Wiener Saunaclub

Ein Streit in einem Saunaclub in Wien-Simmering eskalierte völlig.

Besucher eines sogenannten Saunaclubs in Wien-Simmering sind Mittwochabend in Streit geraten, der offenbar so zu eskalieren drohte, dass ein für die Sicherheit des Etablissements zuständiger Mitarbeiter die Polizei rief. Weil die Stimmung sich weiter aufheizte, wurde sogar die Sondereinheit WEGA hinzugezogen. Der Einsatz endete mit zwei Festnahmen, verletzt wurde niemand, hieß es am Donnerstag.

In den Abendstunden sei es "zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Staatsangehörigen der russischen Föderation" gekommen, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Zwei der Männer im Alter von 25 und 30 Jahren verhielten sich dann aber auch gegenüber den einschreitenden Polizisten derart aggressiv, dass sie festgenommen wurden. Mehrere Abmahnungen seien wirkungslos geblieben. Die Männer wurden mehrfach angezeigt, einer wurde nach fremdenrechtlichen Bestimmungen in Haft genommen.