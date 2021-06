× Wenn Sie diesen Mann sehen, rufen Sie die Polizei

Unvermittelt soll der unbekannte Tatverdächtige sein Opfer attackiert haben.

Wien. Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 01.04.2021 in der Oelweingasse im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus den Versuch unternommen zu haben, einem 59-jährigen Mann im Hauseingang eines Mehrparteienhauses die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu stehlen. Laut Angaben des Opfers bemerkte er jedoch den Diebstahlsversuch, woraufhin er sich umdrehte. Unvermittelt soll der unbekannte Tatverdächtige sein Opfer attackiert haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Was dem 59-Jährigen in Erinnerung blieb war, dass er am Boden liegend um Hilfe schrie, worauf folgend der Unbekannte geflüchtet sein soll. Der 59-Jährige wies Verletzungen im Kopf,- Ellbogen und Kniebereich auf. Der mutmaßliche Täter soll in etwa zwischen 16- und 25 Jahre alt, ca. 175 – 185 cm groß und schlank sein. Er soll dunkelbraunes, kurzes Haar tragen und zum Tatzeitpunkt mit einem Jogginganzug mit orangefarbenen Streifen und hellen Sportschuhen bekleidet gewesen sein.

© LPD Wien ×

Bilder der Überwachungskamera ausgewertet

Da die Ermittler auf Grund der Schilderungen des Opfers davon ausgehen, dass der mutmaßliche Täter sein Opfer zuvor beim Einkauf in einer Supermarktfiliale beobachtet haben könnte, wurden Lichtbilder der dortigen Videokameras ausgewertet. Zwei Lichtbilder die den Gesuchten zeigen wurden sichergestellt. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um die mediale Veröffentlichung der Lichtbilder.

© LPD Wien ×

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 25800 erbeten.